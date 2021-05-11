Правоохранителям 33-летняя женщина рассказала, что ребенок родился преждевременно и был мертв.

В Черновцах расследуют вероятное убийство младенца.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области, жительница Черновцов обратилась в больницу за медицинской помощью.

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Правоохранителям 33-летняя женщина рассказала, что в ночь с 5 на 6 мая у нее дома произошли преждевременные роды и родился мертвый ребенок, которого она утром закопала недалеко от Черновцов, но точное место указать не может. Свои действия роженица объяснила послеродовым шоковым состоянием.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство и выясняют все обстоятельства. В случае, если правоохранители установят причастность женщины к гибели младенца, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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Автор: Екатерина Лиманская