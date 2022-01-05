Дочь погибшего находится в больнице.

Мужчина, который смертельно травмировался во время катания на санках в одном из парков Днепра, на момент приезда медиков находился в состоянии клинической смерти. Две бригады медиков полчаса пытались его реанимировать, но безрезультатно

Об этом рассказал главы областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко во время пресс-конференции в ИА "Мост".

По его словам, вызов поступил 3 января в 20:09. Медики не могли добраться до травмированного мужчины из-за обледеневшей горки. Мужчина был в состоянии клинической смерти

"Он ударился об дерево спиной во время спуска с горки на пластиковой доске вместе с дочкой. Две бригады проводили реанимационные мероприятия в течение 30 минут, но потерпевшего спасти не удалось. Медики констатировали биологическую смерть", - рассказал Шевченко.

Читайте такжеВ Одессе в результате ДТП пострадали мать и двое малолетних детейКроме того, дочь погибшего - шестилетняя девочка получила травму брюшной полости. Она госпитализирована в областную детскую больницу.

В свою очередь в городском совете заявили, что это не первый случай травмирования людей в парке из-за пренебрежения правилами техники безопасности и съезжают с горок.

"Мы неоднократно предупреждали людей. У нас есть информационные таблички в местах массового катания людей. Также устно предупреждаем посетителей о том, что здесь кататься — небезопасно", — заявил директор КП "Городская инфраструктура" Днепровского горсовета Алексей Тесля.

В парке действительно к деревьям прикреплены "информационные таблички" с коротким текстом о том, что "администрация парка не несет ответственности за катание с горки".

Как ранее сообщал УНИАН, житель Днепра катался на санках с дочерью и врезался в электроопору. 45-летний мужчина пришел в парк Зеленый Гай со своей 6-летней дочкой, но развлечение закончилось трагедией.

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