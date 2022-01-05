В 2010 году женщину признали мертвой.

В Днепре полиция случайно нашла женщину, которая исчезла более 20 лет назад. В 2010 году суд признал ее мертвой, она пропала в 2000 году.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, 4 января в полицию поступила информация о том, что возле школы №111, прохожий обнаружил мужчину без признаков жизни. Правоохранители прибыли на место инцидента и установили, что там с раннего утра лежал труп бездомного.

Полицейские начали брать показания у свидетелей и опрашивали женщину, которая знала бездомного. В ходе разговора оказалось, что она считалась без вести пропавшей и даже умершей.

Женщина пропала в 2000 году, когда она проживала в Крыму, родственники ее искали. В 2010 году Бахчисарайский суд признал ее умершей.

Крымчанка, которая чудом "воскресла", рассказала историю своей жизни. Когда-то она приехала в Днепр к мужчине и начала с ним жить. Однако вскоре он скончался. Родственники мужчины выгнали женщину из его квартиры, ей пришлось жить на улице.

Читайте такжеПод Киевом вторые сутки ищут пропавшего рыбака (видео)Женщину доставили в участок. Сейчас полицейские стараются связаться с ее родственниками.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Харьковщине мать отдала трехлетнюю девочку сорокалетнему мужчине. Ребенка искали с полицией. Решается вопрос о привлечении матери к ответственности.

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