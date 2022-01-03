Ребенок получил тупую травму живота.

Житель Днепра катался на санках с дочерью и врезался в электроопору.

Об этом пишет Днепр Оперативный.

Инцидент произошел вечером 2 января. 45-летний мужчина пришел в парк Зеленый Гай со своей 6-летней дочкой. Они решили покататься на санках.

Съезжая с горки, мужчина сильно ударился головой об электроопору. Он скончался на месте происшествия.

Читайте также"Не паркуйтесь где попало": в Харькове коммунальщики "закопали" машину в снег (видео)Его дочка получила тупую травму живота, ее госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу.

Отмечается, что у каждого склона в парке были таблички, предупреждающие о том, что здесь запрещено спускаться на санках.

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