Офис генпрокурора взял на контроль расследование дела о массовом расстреле в Житомирской области

Между арендатором пруда и группой лиц возник конфликт, в ходе которого арендатор водоема из охотничьего ружья смертельно ранил семерых мужчин. По предварительной информации, среди них - бывшие участники АТО, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Офиса генпрокурора взял на контроль расследование дела по факту смертельного ранения семи человек в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

«Состояние досудебного расследования и процессуального руководства в уголовном производстве взято на контроль Офисом генерального прокурора», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСМИ показали жуткие фото с места расстрела 7 человек на Житомирщине (18+)

В ведомстве напомнили, что в пятницу, 22 мая, под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области, следственным управлением ГУ Нацполиции в области начато уголовное производство по факту смертельного ранения семи человек (ч.2 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, инцидент произошел около часа ночи 22 мая недалеко от водоема, в селе Новоселица Попельнянского района. Между арендатором пруда и группой лиц возник конфликт, в ходе которого арендатор водоема из охотничьего ружья смертельно ранил семерых мужчин. По предварительной информации, среди них - бывшие участники АТО, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Арендатор водоема задержан в порядке ст. 208 УПК, охотничье ружье изъято. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы и экспертно-криминалистическая лаборатория Житомирского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Устанавливаются причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram