Эвакуация не проводилась.

Верховную Раду Украины проверили из-за сообщений о якобы заминировании.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя ВР Руслана Стефанчука Мария Дейнеко.

Она отметила, что сообщение о заминировании поступило около 15.00. Эвакуация из парламента не проводилась. Сообщение о заминировании оказалось фейковым.

Ранее сегодня СНБО поддержала введение чрезвычайного положения, решение за Верховной Радой.

Вечером должно состояться внеочередное заседание парламента, где будут рассматриваться решения о введении чрезвычайного положения.

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram сообщила, что заседание состоится в 17:30.

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