Он собирал данные о координатах блокпостов на ключевых магистралях Украины, количестве личного состава и имеющемся вооружении.

СБУ задержала гражданина РФ, который собирал данные о координатах блокпостов на ключевых магистралях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Несколько лет назад злоумышленник у себя на родине, в Петропавловске-Камчатском, растратил бюджетные средства на строительстве дорог. "Чтобы избежать уголовной ответственности, он согласился на "сотрудничество" с ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину агент гостил у матери в Киеве.

"ФСБ сразу вышла с ним на связь и дала указание собирать данные о координатах блокпостов на ключевых магистралях Украины, количестве личного состава и имеющемся вооружении", - сообщает СБУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что СБУ задержала предателя, который "сдал" Луцкий военный аэродром врагу. Из-за действий задержанного аэродром обстреляли ракетами, что привело к тотальному разрушению его инфраструктуры. После этого он доложил о результатах удара в РФ. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

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