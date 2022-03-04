Задержанному грозит до 15 лет заключения.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали пособника российских оккупантов. Он "сдал" врагу под обстрел Луцкий военный аэродром.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"СБУ установила, что предатель передавал вражеским спецслужбам информацию о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, тренировочных полетах, личных данных военнослужащих аэродрома. В течение 24-28 февраля он постоянно "сливал" информацию о результатах вторжения российских войск на Волынь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за действий задержанного аэродром обстреляли ракетами, что привело к тотальному разрушению его инфраструктуры. После этого он доложил о результатах удара в РФ.

Ему сообщили о подозрении по статье 111 "Государственное предательство" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.