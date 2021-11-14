Один из них вылез на крышу вагона, другой кинулся его "спасать".

В столичном метрополитене накануне вечером произошел необычный инцидент.

Как передает Телеграм-канал dtp.kiev.ua, пьяный подросток умудрился вылезть на крышу вагона. Это произошло на станции "Гидропарк", которая, как известно, является наземной. На помощь малолетнему "герою" бросился его товарищ-одногодка.

"Известно что в итоге оба спустились на землю в достаточно целом состоянии", - говорится в сообщении.

Судя по видео, на место инцидента прибыли сотрудники станции и полиция метрополитена.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Ранее группа малолетних совершила дерзкое ограбление подростка в Киеве: инцидент показали на видео.

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Автор: Юрий Годован