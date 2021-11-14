Сотрудники станции задержали движение поезда / коллаж УНИАН
В столичном метрополитене накануне вечером произошел необычный инцидент.
Как передает Телеграм-канал dtp.kiev.ua, пьяный подросток умудрился вылезть на крышу вагона. Это произошло на станции "Гидропарк", которая, как известно, является наземной. На помощь малолетнему "герою" бросился его товарищ-одногодка.
"Известно что в итоге оба спустились на землю в достаточно целом состоянии", - говорится в сообщении.
Судя по видео, на место инцидента прибыли сотрудники станции и полиция метрополитена.
Пьяные подростки вылезли на крышу вагона метро
Другие подробности инцидента пока не сообщаются.
Ранее группа малолетних совершила дерзкое ограбление подростка в Киеве: инцидент показали на видео.