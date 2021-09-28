В инцидент вмешались неравнодушные очевидцы - злоумышленникам удалось сбежать.

В Киеве возле жилого комплекса "Парковые озера" орудует группа малолетних грабителей во главе со старшими "товарищами".

Как передает "Киев Оперативный", их жертвой стал 13-летний парень, на которого они по предварительному сговору напали и ограбили. Инцидент произошел накануне вечером.

Сначала злоумышленники координируются, затем разделяются и ищут жертву.

"Когда трое меньших заметили парня - завязали с ним разговор, попросили телефон, что-то рассказывали. У парня они не вызывали подозрения, потому что были моложе его, поэтому он чувствовал себя уверенно. А между тем они вели его в парк, а их более старшие товарищи уже обогнали группу и присоединились в лесу. Там после разговоров выхватили телефон, а когда парень побежал за вором - то старшие нанесли ему несколько ударов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инцидент произошел возле дороги, поэтому вмешались неравнодушные прохожие. Впрочем, злоумышленникам удалось скрыться.

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Автор: Виолетта Орлова