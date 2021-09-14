Стали известны первые детали инцидента.

В столичном метро накануне вечером произошел инцидент, из-за чего было временно задержано движение поездов.

Его детали рассказал историк Вахтанг Кипиани, ставший очевидцем неординарной ситуации.

Инцидент произошел на станции "Контрактовая площадь". Там один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал "быковать" несмотря на присутствие там дежурного полицейского.

"Беспомощный мент все это время ходил за ним вместо того, чтобы просто сделать свою работу. Наконец чувак прыгнул на рельсы и пошел по тоннелю в сторону центра. Движение было остановлено минут на 5-7. Поехали", - написал Кипиани.

Киевские правоохранители и представители метрополитена указанный инцидент пока официально не комментировали.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве мужчина устроил "туалет" прямо на рельсах метро: в сети показали видео. Это произошло на станции "Крещатик".

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Автор: Виолетта Орлова