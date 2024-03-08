Мать одного из школьников раскрыла детали возмутительного инцидента в гимназии.

В Черновцах полицейская угрожала школьникам сдать в ТЦК их родителей, а также хвасталась полномочиями штрафовать.

О возмутительном инциденте в одной из гимназий города рассказала мама одного из мальчиков Инна Козуб в Instagram. По ее словам, угрозами отличилась сотрудница ювенальной полиции, которую пригласила администрация учебного заведения.

Во время беседы полицейская пугала детей 10-11 лет интернатом, СИЗО, штрафом их родителей и заявила, что будет проверять родителей на пригодность к военной службе.

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"Деректор с классным руководителем вызвали на беседу с малолетними детьми без ведома и разрешения родителей представительницу полиции, которая унижала детей заставляла их к выполнению физических упражнений: приседание и стояние в планке, а если ребенок не мог стоять его снизу били ногой в живот. О словесном запугивании вообще молчу... Госпожа полицейская очень интересовалась заработной платой родителей, запугивали, что она имеет право выписать штрафы и они (дети) "жрать не будут иметь ежемесячно". За этим всем наблюдали взрослые в лице классного руководителя и школьного психолога", - отметила мать школьника.

По ее словам, происходило запугивание детей интернатом, колонией, СИЗО, проверкой домов работниками полиции на пригодность их пап к военной службе. Дети были напуганы настолько, что "боялись дышать".

В ответ на возмущение родителей директор гимназии заявила, что это была "профилактическая работа с детьми".

"Эта профилактическая работа привела к нарушению психологического состояния детей, боязни идти в школу, половина детей боялись прийти домой после уроков потому что их должны были забрать в интернат", - отметила Козуб.

Она отметила, что эта ситуация нарушает все права детей. Старшие школьники, с которыми проводили такую же беседу, сделали аудио и распространили запись в чатах. Возмущенная женщина отметила, что учителя нивелировали все установки и знания о правах детей, которым учили школьников до этого.

Буллинг в школе - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в лицее №4 Ивано-Франковска, который в городе считают элитным, ученики 6-го класса жестоко буллили своего одноклассника, за то, что тот играет на скрипке.

Отметим, что согласно действующему законодательству, дети, которые травят других, не несут за это никакой уголовной ответственности до 16 лет. За это предусмотрены лишь принудительные меры воспитательного характера (для детей от 11 до 16 лет).

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