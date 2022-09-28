В МИД подчеркнули, что Россия, устроив фиктивные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, сознательно продемонстрировала, что все ее сигналы о готовности к переговорам - это лишь операция по прикрытию вооруженной агрессии и беспомощные попытки удержаться на оккупированных территориях.

Министерство иностранных дел призывает страны-партнеры Украины продемонстрировать, что единственной реакцией на попытки аннексии, шантаж и ультиматумы РФ будет увеличение поддержки нашего государства.

Об этом говорится в заявлении МИД относительно фиктивных "референдумов" РФ на временно оккупированных территориях Украины.

"23-27 сентября Российская Федерация организовала пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины", - напомнили в министерстве.

Видео дня

В заявлении отмечается, что принуждение людей на этих территориях к заполнению каких-то бумаг под прицелами оружия российских военных является очередным преступлением России в ходе ее агрессии против Украины, грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства, нормы международного права и международные обязательства России.

"Этот спектакль не имеет ничего общего с волеизъявлением и не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Украина и международное сообщество осуждают такие действия России и считают их ничтожными", - сказано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что все граждане Украины, которые приняли участие в организации этого действа вместе с российскими оккупантами, понесут справедливое наказание в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности.

"Как и в случае с украинским Крымом, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области остаются суверенными территориями Украины. Украина имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности военными и дипломатическими методами, продолжит освобождать временно оккупированные территории", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД подчеркнули, что Украина никогда не согласится на любые ультиматумы РФ, а попытки Москвы создать новые линии разграничения или ослабить международную поддержку Украины обречены на поражение.

"Устроив фиктивные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, Россия сознательно продемонстрировала, что все ее сигналы о готовности к переговорам - это только операция прикрытия для вооруженной агрессии и беспомощных попыток удержаться на временно оккупированных территориях. Россия последовательно демонстрирует пренебрежение ко всем, кто призывал к дипломатии. Мы рассчитываем, что соответствующие страны сделают выводы относительно истинных намерений России и увеличат поддержку Украины в противодействии российской агрессии, а не будут прикрывать свою бездеятельность стремлениями сыграть роль миротворцев, в которых Россия не нуждается", - сказано в заявлении.

Украина призывает все государства и международные организации немедленно осудить незаконные действия Кремля на временно оккупированных территориях Украины и усилить изоляцию России.

Украина призывает ЕС, НАТО и "Группу семи" немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включительно с новыми жесткими санкциями против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности предоставить танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Также в МИД призвали партнеров продемонстрировать России, что единственной реакцией на попытки аннексии, шантаж и ультиматумы будет увеличение поддержки Украины ради победы нашего государства над агрессором.

Псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях

21 сентября вместе с объявлением в России частичной мобилизации Путин заявил также о проведении на оккупированных (в том числе после 24 февраля) территориях Украины "референдумов".

В ответ мировое сообщество осудило действия Кремля и пригрозило Москве новыми санкциями.

В то же время западные аналитики уверены, что РФ может попытаться "аннексировать" захваченные районы, чтобы провести насильственную мобилизацию украинских мужчин.

По этому поводу уже высказались в Офисе президента Украины. "Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах – ничто иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы", - отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Всего Россия намеревалась призвать до 300 тысяч человек, однако в первую неделю объявленной мобилизации РФ покинуло более 200 тысяч русских мужчин.

Вас также могут заинтересовать новости: