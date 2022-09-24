Международное сообщество осудило намерения российских оккупантов по проведению псевдореферендумов.

Из-за низкой явки на "избирательные участки" так называемого "референдума", подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

В Генштабе напомнили, что на временно захваченной и оккупированной территории Украины оккупационная власть проводит так называемые "референдумы".

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"В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий", в сопровождении вооруженных военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания", - говорится в сообщении.

РФ устроила "референдумы" на оккупированных территориях Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, рашисти решили с 23 по 27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

Международное сообщество осудило намерения российских оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

23 сентября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в области уже началось "голосование": россияне с оружием угрожают выламывать двери тем, кто их не откроет.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров также заявил, что в оккупированном городе вооружены российские захватчики "подсказывают" напуганным людям в каком месте бюллетеня "правильно" поставить отметку.

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