Эти лица подозреваются в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении 26 организаторам фиктивного референдума на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Следователи спецслужбы собрали доказательную базу на еще 26 топ-организаторов фейкового референдума в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в сообщении.

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В коллаборационной деятельности подозреваются еще три человека из оккупационной администрации на Луганщине. Речь идет о Алексее Карякине, Денисе Мирошниченко и Дмитрие Хорошилове.

Сейчас этим фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"Указанные лица обеспечили проведение мероприятий, которые имитировали подготовку и проведение "волеизъявления" населения", - отметили в СБУ.

Также задокументировано, что Карякин направил обращение к псевдоглаве "ЛНР" Леонида Пасечника с инициативой проведения на временно оккупированной территории Луганской области "референдума" о присоединении к РФ на правах административно-территориальной единицы.

В свою очередь Мирошниченко провел заседание незаконного органа "Народного совета ЛНР", во время которого путем голосования был принят "закон" о "референдуме" и "постановление" о его назначении.

Кроме того, Хорошилов вместе с другими самопровозглашенными "депутатами" принял участие в заседании и проголосовал за проведение "референдума".

"Эти лица неоднократно публично призывали к проведению антиукраинского "референдума" и заявляли о необходимости присоединения части территории Украины к РФ", - отмечается в сообщении.

Как добавили в СБУ, вместе с другими приспешниками российских оккупантов они будут отвечать за содеянное перед законом.

Псевдореферендумы в "ЛДНР" и попытка аннексии 4 областей Украины – что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России, в Донецкой и Луганской - о присоединении к России.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о присоединении этих областей к РФ и создании новых субъектов Федерации. Президент РФ подписал соответствующие договоры с главарями "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, гауляйтерами Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

5 октября Путин утвердил создание новых субъектов РФ и назначил "руководителей" областей.

На момент проведения "референдумов" Россия не контролировала полностью ни одну из четырех областей. А с момента объявления об аннексии ВСУ уже освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

Лидеры государств и правительств 27 стран-членов ЕС, США, Израиль заявили, что никогда не признают аннексию Россией украинских оккупированных территорий.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что все 30 стран-членов НАТО никогда не признают аннексию Россией любых украинских территорий.

ЕС на фоне референдума принял новый, восьмой по очереди пакет санкций против РФ. Также США расширили санкции против РФ в связи с попыткой аннексии 4 областей Украины.

На следующей неделе Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит, следует ли осудить псевдореферендумы на оккупированных территориях и попытку аннексии 4 областей Украины. Россия лоббирует тайное голосование по этому вопросу.

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