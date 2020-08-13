"Прослушка" у журналиста "Схем": полиция открыла еще одно дело
Полиция открыла еще одно дело о возможной слежке за журналистом программы расследований «Схемы» Михаила Ткача, который на днях обнаружил в квартире признаки прослушивания.
Об этом пишет Радио Свобода.
Отмечается, что производство по незаконному обороту и использованию скрытых записывающих устройств открыли еще 8 августа, однако журналисту об этом сообщили только 13 августа.
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По словам адвоката Анатолия Попова, статья по указанным обстоятельствам вообще не является подследственностью полиции, а СБУ.
«Но пока имеем ситуацию, при которой неизвестно, может ли вообще в этом деле что-то быть расследовано. Потому что вся активность должна быть ранее выполнена правоохранительными органами для того, чтобы установить и возможных преступников, и найти возможные вещественные доказательства, которые можно было упустить в результате осмотра, который был бы проведен с применением специальной техники должным образом», - сказал он.
"Прослушка" в журналиста Михаила Ткача: что известно
- Признаки прослушивания Михаил Ткач обнаружил у себя дома утром 8 августа. Он отметил, что его несколько раз предупреждали в течение двух последних недель, что его журналистская деятельность раздражает некоторых чиновников и по нему «начали активно работать».
- В тот же день вызванные на место происшествия правоохранители нашли на чердаке отверстие, через которое, вероятно, могли протянуть проослушивающее устройство в квартиру Ткача. Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление и поехали.
- По словам коллеги журналиста Натальи Седлецкой, правоохранители отказались обеспечить охрану чердака, в которое можно легко попасть и уничтожить доказательства. В то же время журналистам посоветовали обращаться в районное отделение полиции по поводу того, открыли ли дело по заявлению.
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