"Прослушка" у журналиста "Схем": полиция открыла еще одно дело

Правоохранители, однако, не сообщили журналисту об открытии нового производства.

Полиция открыла еще одно дело о возможной слежке за журналистом программы расследований «Схемы» Михаила Ткача, который на днях обнаружил в квартире признаки прослушивания.

Об этом пишет Радио Свобода.

Отмечается, что производство по незаконному обороту и использованию скрытых записывающих устройств открыли еще 8 августа, однако журналисту об этом сообщили только 13 августа.

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По словам адвоката Анатолия Попова, статья по указанным обстоятельствам вообще не является подследственностью полиции, а СБУ.

«Но пока имеем ситуацию, при которой неизвестно, может ли вообще в этом деле что-то быть расследовано. Потому что вся активность должна быть ранее выполнена правоохранительными органами для того, чтобы установить и возможных преступников, и найти возможные вещественные доказательства, которые можно было упустить в результате осмотра, который был бы проведен с применением специальной техники должным образом», - сказал он.

"Прослушка" в журналиста Михаила Ткача: что известно

Признаки прослушивания Михаил Ткач обнаружил у себя дома утром 8 августа. Он отметил, что его несколько раз предупреждали в течение двух последних недель, что его журналистская деятельность раздражает некоторых чиновников и по нему «начали активно работать».

В тот же день вызванные на место происшествия правоохранители нашли на чердаке отверстие, через которое, вероятно, могли протянуть проослушивающее устройство в квартиру Ткача. Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление и поехали.

По словам коллеги журналиста Натальи Седлецкой, правоохранители отказались обеспечить охрану чердака, в которое можно легко попасть и уничтожить доказательства. В то же время журналистам посоветовали обращаться в районное отделение полиции по поводу того, открыли ли дело по заявлению.

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Автор: Яна Ставская