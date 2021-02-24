Как пояснили коммунальщики, вода попала в пешеходный переход через дренажную систему.

В Киеве в результате повреждения теплосети на проспекте Победы, 39 затопило подземный переход.

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Как сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на КП «Киевтеплоэнерго», авария на теплосети произошла 24 февраля около двух ночи.

"Часть теплоносителя через дренажную систему попала в пешеходный переход... выявленное повреждение не привело к прекращению теплоснабжения в окружающих домах", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада локализовала место повреждения и начала откачку воды. Ремонтные работы планируют завершить после полуночи.

В "Киевтеплоэнерго" информируют, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад (в 1979-м). Полная замена этого участка теплосети запланирована на текущий год.

Видео очевидцев с места событий опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook - на нем можно видеть, что из закрытого подземного перехода идет столб горячего пара. Пользователи иронизируют над ситуацией в комментариях.

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Автор: Дмитрий Захаров