В Винницкой области пропавшую 16-летнюю девушку нашли в лисьей норе
В Винницкой области в селе Александровка оперативники трое суток искали 16-летнюю Наталью Кателян. Девушка пасла скот вместе с мамой, а потом пошла за водой и не вернулась.
Спустя трое суток ее нашли в лисьей норе. Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции в Telegram-канале.
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К поиску девушки привлекли бойцов Нацгвардии, местную общину и спасателей. Они обходили каждый дом, опрашивали местных жителей, прочесывали территорию cела, обследовали прилегающие населенные пункты, колодцы, водоемы и заброшенные здания.
Однако после повторных проверок на окраине села Наталью нашли в лисьей норе.
"Девушка спряталась в лисьей норе. Она не могла подать голос и самостоятельно выбраться. Полицейские освободили ее из земляной ловушки и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.
Ранее в Одесской области были спасены трое подростков, застрявших в болоте.
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