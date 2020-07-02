В Одесской области трое детей застряли в болоте

Дети не могли самостоятельно выбраться из болотно-растительной части озера Ялпуг.

В Одесской области спасены трое подростков, застрявших в болоте.

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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 1 июля примерно в 21:35 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в городе Болград пропали трое несовершеннолетних.

«В парке им. Пушкина двое мальчиков, 2005 г.р., и 2003 г.р., вместе с девушкой 2004 г. р., пошли на озеро Ялпуг и не вернулись», - сказано в сообщении.

Прибывшие на место спасатели во время поиска подростков обнаружили их в болотно-растительной местности указанного озера.

Как выяснилось, дети застряли в болоте и не могли самостоятельно выбраться на берег.

Сотрудники ГСЧС с помощью спасательных веревок и спасательного круга извлекли их из озера.

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