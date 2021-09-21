Суд во Львовской области постановил арестовать на месяц мужчину, которого обвиняют в жестоком убийстве пса соседей.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Инцидент произошел в июне. Тогда житель села Тершев Старосамборского района пришел во двор своей односельчанки и набросился на ее рыже-белую беспородную собаку, которая бегала возле дома.
Пенсионер обвил шею животного веревкой, потащил ее к поляне на территории села и привязал к скамейке. Затем мужчина взял палку и забил собаку до смерти и ушел с места происшествия.
Читайте такжеВ Харькове две пьяные "будущие прокурорши" отказались платить за такси и закатили истерику (видео)В зале суда пенсионер признал вину, пояснив, что хозяйка собаки неоднократно жаловалась ему на поведение животного.
Судья, в свою очередь, решил, что мужчина раскаялся и учел это как смягчающее обстоятельство. Напротив, обстоятельств, которые отягчали бы преступление, суд не увидел.
Согласно решению суда, мужчина месяц проведет за решеткой из-за жестокого обращения с животным. Приговор может быть обжалован в апелляции.
Сейчас украинское законодательство за умышленное увечье, натравливание или распространение призывов к убийству животных предусматривает арест от 6 месяцев до ограничения свободы до 3 лет.
В случае, если с животными жестоко обращались в присутствии детей, злоумышленнику может грозить ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы на такой же срок.
За действия, совершенные против животных с особой жестокостью, наказывают лишением свободы от 5 до 8 лет.
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