Мужчина месяц проведет за решеткой из-за жестокого обращения с животным.

Суд во Львовской области постановил арестовать на месяц мужчину, которого обвиняют в жестоком убийстве пса соседей.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Инцидент произошел в июне. Тогда житель села Тершев Старосамборского района пришел во двор своей односельчанки и набросился на ее рыже-белую беспородную собаку, которая бегала возле дома.

Пенсионер обвил шею животного веревкой, потащил ее к поляне на территории села и привязал к скамейке. Затем мужчина взял палку и забил собаку до смерти и ушел с места происшествия.

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Судья, в свою очередь, решил, что мужчина раскаялся и учел это как смягчающее обстоятельство. Напротив, обстоятельств, которые отягчали бы преступление, суд не увидел.

Согласно решению суда, мужчина месяц проведет за решеткой из-за жестокого обращения с животным. Приговор может быть обжалован в апелляции.

Сейчас украинское законодательство за умышленное увечье, натравливание или распространение призывов к убийству животных предусматривает арест от 6 месяцев до ограничения свободы до 3 лет.

В случае, если с животными жестоко обращались в присутствии детей, злоумышленнику может грозить ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы на такой же срок.

За действия, совершенные против животных с особой жестокостью, наказывают лишением свободы от 5 до 8 лет.

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Автор: Яна Ставская