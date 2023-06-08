По его словам, даже на этом недостижимом рубеже не надо останавливаться.

Марионеточный главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин размечтался о захвате Украины "хотя бы по Днепр".

Как сообщает пропагандистское издание "РИА Новости", Пушилин мечтает, что украинские войска будут отодвинуты "на 500 км от административных границ новых регионов" (то есть Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей - УНИАН).

"Они (украинские войска - УНИАН) готовы идти до конца и применять все необходимое, как политически, так и в вопросах военного характера. Если бы мы захотели выйти на административные границы, но противник не остановится. Продолжатся диверсии и обстрелы. Ситуация будет диктовать необходимость отодвигать дальше противника. Возникает вопрос: на сколько отодвигаться, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум, сейчас это 500 км. Мы понимаем карту Украины и понимаем, что рубеж может быть по Днепру", - заявил Пушилин.

Впрочем, главарь "ДНР" отмечает, что на этом рубеже оккупантам не надо останавливаться. Он до сих пор мечтает о захвате всей Украины.

"По моему мнению, пока не будет "освобождена" Украина полностью, ситуация не закончится", - заявил Пушилин, добавив, что даже одна незахваченная область может стать плацдармом для новых наступлений.

Денис Пушилин - последние новости

В конце прошлого лета Пушилин внезапно исчез. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что боевик не посетил "концерт на костях" в городе.

12 сентября 2022 г. главарь террористов появился в Донецке. Тогда предположили, что он исчез, чтобы отдохнуть.

В декабре 2022 года в Сети появилось видео, на котором Пушилин танцевал на балконе отеля одной из теплых стран под патриотическую украинскую песню. В это время на фронте шли ожесточенные бои.

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