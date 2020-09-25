Отмечается, что в техническом плане инцидент полностью ликвидирован и закрыт.

«Оператор ГТС Укрианы» считает, что наиболее вероятной причиной разгерметизации газопровода высокого давления в Киевской области является брак при его строительстве.

Об этом сообщает пресс-служба компании, ссылаясь на слова главного инженера "Оператора ГТС Украины" Юрия Зябченко.

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Сейчас продолжает работать комиссия по расследованию причин инцидента, но, исходя из уже собранной информации, с высокой вероятностью можно констатировать, что разгерметизация произошла из-за несоответствующего качества сварного соединения, допущенного при строительстве газопровода, - цитирует пресс-служба Зябченка.

По его словам, в техническом плане инцидент полностью ликвидирован и закрыт. Далее результатом работы комиссии станет оценка действий сотрудников компании при реагировании и ликвидации этого инцидента, на соответствие плану локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

«Со своей стороны, мы как оператор ГТС уже предусмотрели меры, чтобы исключить возникновение подобных инцидентов. Кроме запланированных работ по диагностике и ремонтам, мы уделим дополнительное внимание газопроводам, которые проходят вблизи населенных пунктов. Для компании важно не допустить ни одного инцидента, но мы определенно больше волнуемся о гуманитарном измерении», - сказал Зябченко.

Он отметил, что сейчас разрабатывается отдельная программа дополнительных обследований и соответственно капитального ремонта трубопровода с повторными испытаниями на участках, где будет такая необходимость.

«По нашим оценкам, это позволит трехкратно повысить надежность таких газопроводов и исключить повторение аварийных ситуаций по причинам разрушения монтажных соединений, на которых был допущен брак при строительстве», - сказал главный инженер.

Как сообщал УНИАН, ночью в Киевской области вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла авария на магистральном газопроводе высокого давления диаметром 1020 мм (Киев - Запад Украины), который обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов.

Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Поставки газа для потребителей были организованы через другие газопроводы.

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Автор: Анна Бредихина