Пострадавшие в результате масштабных лесных пожаров жители Луганской и Харьковской областей в течение месяца получат компенсации за утраченное имущество.
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает пресс-служба Офиса президента.
Сообщается, что глава государства заслушал последнюю информацию о ситуации с пожарами в Луганской и Харьковской областях премьер-министра Дениса Шмыгаля и чиновников, которые сейчас находятся на местах возгорания.
В частности, туда отправились вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Марина Лазебная.
Они сообщили, что из-за пожара 33 человек остались без жилья.
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Лазебная отметила, что люди потеряли не только жилье, но и документы, личные вещи, и просят компенсации за сгоревшие дома и внимания со стороны властей. По ее словам, на месте нет отчаяния, «люди верят власти и знают, что их не бросят».
Министр также добавила, что всем, кто потерял жилье, предлагали временное размещение, но большинство пострадавших решили разместиться у родственников.
«Мы должны находиться с людьми в постоянном диалоге. Люди должны понимать, что их потребности слышат и о них заботятся», - подчеркнул глава государства.
В правительстве сообщили, что в настоящее время принимают меры, которые были наработаны и оправдали себя во время борьбы с огнем и ликвидации последствий недавних пожаров в Луганской области. Всем, кто потерял дома, так же будет выплачено до 300 тысяч гривен компенсации.
Аваков сообщил, что деньги будут перечислены людям в течение месяца.
Президенту также сообщили, что возможными причинами возгораний могут быть поджоги.
Пожары на Харьковщине и Луганщине: что известно
- 2 сентября во Харьковской области вблизи с. Горобьевка Двуречанского района возник пожар. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра пожар распространился в направлении населенных пунктов Воробьевка и Гряниковка. Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара.
- По состоянию на 7:00 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниковка ликвидированы, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.
- В Харьковской области из-за пожара за помощью обратился один человек, 33 отселены, огнем уничтожено 22 жилых дома.
- 2 сентября в Луганской области было выявлено 24 очага возгорания сухой травы на площади около 1200 гектаров. По состоянию на 11:00 3 сентября из 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение, было ликвидировано 3. Огнем повреждены 12 нежилых домов, еще одна нежилая постройка сгорела.
- По словам председателя Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, пострадавших среди населения нет, однако с ожогами госпитализированы двое военнослужащих ВСУ.
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