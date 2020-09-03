Владельцы полностью уничтоженных огнем домов получат по 300 тыс. грн.

Пострадавшие в результате масштабных лесных пожаров жители Луганской и Харьковской областей в течение месяца получат компенсации за утраченное имущество.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что глава государства заслушал последнюю информацию о ситуации с пожарами в Луганской и Харьковской областях премьер-министра Дениса Шмыгаля и чиновников, которые сейчас находятся на местах возгорания.

В частности, туда отправились вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Марина Лазебная.

Они сообщили, что из-за пожара 33 человек остались без жилья.

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Лазебная отметила, что люди потеряли не только жилье, но и документы, личные вещи, и просят компенсации за сгоревшие дома и внимания со стороны властей. По ее словам, на месте нет отчаяния, «люди верят власти и знают, что их не бросят».

Министр также добавила, что всем, кто потерял жилье, предлагали временное размещение, но большинство пострадавших решили разместиться у родственников.

«Мы должны находиться с людьми в постоянном диалоге. Люди должны понимать, что их потребности слышат и о них заботятся», - подчеркнул глава государства.

В правительстве сообщили, что в настоящее время принимают меры, которые были наработаны и оправдали себя во время борьбы с огнем и ликвидации последствий недавних пожаров в Луганской области. Всем, кто потерял дома, так же будет выплачено до 300 тысяч гривен компенсации.

Аваков сообщил, что деньги будут перечислены людям в течение месяца.

Президенту также сообщили, что возможными причинами возгораний могут быть поджоги.

Пожары на Харьковщине и Луганщине: что известно

2 сентября во Харьковской области вблизи с. Горобьевка Двуречанского района возник пожар. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра пожар распространился в направлении населенных пунктов Воробьевка и Гряниковка. Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара.

По состоянию на 7:00 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниковка ликвидированы, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.

В Харьковской области из-за пожара за помощью обратился один человек, 33 отселены, огнем уничтожено 22 жилых дома.

2 сентября в Луганской области было выявлено 24 очага возгорания сухой травы на площади около 1200 гектаров. По состоянию на 11:00 3 сентября из 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение, было ликвидировано 3. Огнем повреждены 12 нежилых домов, еще одна нежилая постройка сгорела.

По словам председателя Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, пострадавших среди населения нет, однако с ожогами госпитализированы двое военнослужащих ВСУ.

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Автор: Константин Гончаров