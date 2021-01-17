Поиск возможных пострадавших продолжается.

В курортной зоне Одессы, в районе Аркадии, масштабный пожар охватил трехэтажный жилой дом, есть погибший.

Читайте такжеВ Одесской области произошел взрыв газа: два человека в тяжелом состоянии (фото)Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 17 января в 20:30 в службу спасения поступило сообщение о возгорании на первом этаже 3-этажного жилого дома по ул. Посмитного.

Выяснилось, что произошло возгорание крыши жилого дома и частично третьего этажа на площади около 1,2 тыс. кв. м.

Во время тушения пожара обнаружен погибший человек, личность которого сейчас устанавливается.

В настоящее время в здании продолжается поиск возможных пострадавших.

«В 22:05 пожар удалось локализовать. Ведется его ликвидация», - сказано в сообщении.

От ГСЧС привлечено 12 единиц пожарной техники и 65 человек личного состава.

Пожар в Одессе: другие подробности

В пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области сообщили, что из-за пожара по ул. Посмитного от Аркадиевского переулке до Клубничного переулка перекрыто движение транспорта. Инспекторы осуществляют его отвод.

По данным спасателей, на Посмитного горит жилой дом на один подъезд, в котором 12 квартир.

В то же время, по словам очевидцев, по указанному адресу расположен отель Arcadia Apartments.

Отмечается, что люди из пылающего здания звали на помощь, некоторые прыгали из окон.

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Автор: Лариса Козовая