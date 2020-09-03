Таран не исключает смерти военнослужащего.

Участвовал в ликвидации пожара в Луганской области военный пропал без вести.

Об этом журналистам в Северодонецке сообщил министр обороны Андрей Таран, цитирует Радио Свобода.

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Таран не исключает смерти военнослужащего.

При этом, по информации Минобороны, трое военных получили серьезные ожоги: двоих госпитализировали с ожогами верхних конечностей, туловища и головы, один находится в тяжелом состоянии. Ранее Луганская ОГА информировала о двух пострадавших бойцов.

По словам министра, огонь уничтожил одну боевую машину пехоты и один грузовик.

Военных привлекли к тушению лесов на востоке страны из-за близости очагов возгорания к зоне боевых действий. В командовании ООС не исключили, что поджигателями могли быть сами боевики.

Масштабные пожары в Луганской области: что известно

О возгорании сухой травы в регионе стало известно накануне. Кроме того, масштабный лесной пожар вспыхнул в Харьковской области.

В Луганской области с пожарами борются более сотни человек и 17 единиц техники. На помощь луганским спасателям вновь прибыли около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Личный состав Главного управления ДСНС в Луганской области переведены на двухсменный режим несения службы.

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Автор: Яна Ставская