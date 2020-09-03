Зафиксированы десятки очагов возгорания.

В результате масштабных пожаров на Луганщине, где накануне загорелась сухая трава, пострадали двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, их госпитализировали.

Об этом рассказал руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает пресс-служба администрации.

По его информации, вчера было зафиксировано 32 очага возгорания, пострадавших среди местного населения нет.

"Пожары в Станично-Луганском и Новоайдарском районе локализованы. Вчера было зафиксировано 32 очага возгорания. Сейчас ситуация контролируется. Пострадавших среди населения нет. К сожалению, с ожогами госпитализированы двое военнослужащих ВСУ", - отметил Гайдай, добавляя, что пострадавшие бойцы получают всю необходимую помощь.

Тушение пожаров в двух районах продолжается. В частности, в Станице Луганской по улице Москва-Донбасс огнем повреждены 12 нежилых домов, еще одно 1 нежилое сооружение сгорело в поселке Райгородка.

"На территории Новоайдарского района, как уже сообщалось, зарегистрированные очаги возгорания сухой травы и лесополосы в с. Безгиново, с. Крымское с. Лопаскино и с. Лобачево, где в результате пожара сгорело два дома с дворами, один из которых жилой", - говорится в сообщении.

Масштабные пожары в Луганской области: что известно

О возгорании сухой травы в регионе стало известно накануне. Кроме того, масштабный лесной пожар вспыхнул вчера на Харьковщине.

В Луганской области с пожарами борются более сотни человек и 17 единиц техники.

На помощь луганским спасателям прибыли около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Личный состав Главного управления ГСЧС в Луганской области переведен на двухсменный режим несения службы.

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Автор: Юрий Годован