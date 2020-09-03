В Луганской области пламенем охвачены более тысячи гектаров территорий.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что причиной масштабных пожаров на Луганщине мог быть умышленный поджог со стороны противника.

Об этом сообщается на видео, размещенном на странице ООС в Facebook .

«Почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны задействованы в тушении и локализации масштабных лесных и степных пожаров на Донбассе», - отмечают в штабе.

Указывается, что только на Луганщине пламенем охвачено более тысячи гектаров территорий.

«Борьба с огненной стихией продолжается. Характер возникновения эпицентров горения и распространения огня, по предварительной оценке, указывает на умышленный поджог со стороны противника», - отметили в штабе ООС.

Укротить огонь уже удалось в районе населенных пунктов Зайцево и Новолуганское.

Пожары в Луганской области: последняя информация

2 сентября в Луганской области было зафиксировано 24 очага возгорания сухой травы на площади около 1,2 тыс. гектаров.

По состоянию на 11:00 3 сентября из 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение огня, ликвидировано 3 ячейки (вблизи с. Бараниковка Кременского района, вблизи с. Геевка Станично-Луганского района и в Трехизбенского лесничестве).

Продолжается тушение 3 очагов, из которых локализовано один очаг в Станично-Луганском районе (между с. Болотенное и пгт Станица Луганская).

В результате масштабных пожаров на Луганщине пострадали двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, их госпитализировали.

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Автор: Константин Гончаров