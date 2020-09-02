На настоящее время жертв в результате пожара нет, число пострадавших выясняется.

В Харьковской области огнем охвачено около 500 га леса и полностью уничтожен один населенный пункт.

Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

“Безотлагательно после презентации Стратегии области и срочного совещания под председательством президента с представителями ГСЧС и силовиками, касающегося пожаров по поручению главы государства уехал в Двуречанский район", - написал он.

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Кучер напомнил, что в ликвидации пожара задействовано наземную технику, авиацию и пожарный поезд.

По его словам, кроме спасателей и полиции, тушить пожар помогает большое количество волонтеров.

"Согласно оперативной информации на настоящее время пожаром охвачено около 500 га леса, есть 3 основные очага возгорания, один из которых локализован. К сожалению, один населенный пункт полностью уничтожен пожаром, еще в двух есть места возгорания", - отметил председатель ОГА.

Он уточнил, что жертв в результате пожара нет, число пострадавших выясняется.

Кучер подчеркнул, что для эвакуации людей уже подготовлен транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла), а все пострадавшие будут обеспечены жильем.

Пожар на Харьковщине: с чего начался

По данным Отдела коммуникации полиции Харьковской области, около 13:00 на территории 13 квартала Чугуевского лесничества ГП "Новомосковский лесхоз" начался лесной пожар.

Еще один пожар произошел около 14:00 на территории леса непоадлёку от села Воробьевка Двуречанского района. Огонь перекинулся на жилые дома.

По факту пожара в Чугуевском районе следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о квалификации происшествия в Двуречанском районе

Ранее в Офисе президента заявляли, что общая площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

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Автор: Антонина Доломанжи