Заведение питания размещено на цокольном этаже 5-этажного жилого дома.

Спасатели во время ликвидации пожара в кафе в центре Киева эвакуировали 5 человек.

Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС г. Киева, кафе размещено на цокольном этаже 5-этажного жилого дома на ул. Ивана Франко, 27/31.

Читайте такжеВ Мукачево затопило кладбище (видео)Сообщение о пожаре поступило в 13:14. По прибытию на место огнеборцы установили, что возгорание возникло на кухне. В 13:52 возгорание ликвидировали.

Как отмечается, во время тушения пожара спасатели вывели на безопасное расстояние 5 человек.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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Автор: Инна Андалицкая