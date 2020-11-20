Пожар на Ревуцкого/Игорь Гапон / Facebook
В Киеве в Дарницком районе произошел пожар на первом этаже многоэтажки.
Об этом сообщается на странице "Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook.
Автор публикации, опубликовавший фото и видео с места происшествия, уточнил, что оно произошло на улице Ревуцкого, по вине хозяина квартиры.
Пострадавшим оказывают помощь / Игорь Гапон/Facebook
"Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Все живы. Причина возгорания установлена. Из-за семейной ссоры житель квартиры сам ее поджег", - говорится в сообщении.
В комментариях некоторые очевидцы уточнили, что пожарным мешало свободно подъехать к дому припаркованное в запрещенном месте авто.
Последствия пожара/Игорь Гапон / Facebook
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