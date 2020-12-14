Информации о причинах пожара пока нет.

В столице горит Киевский витаминный завод, что находится на улице Копыловская, 38 в Подольском районе.

Об этом сообщает Киев Оперативный в своем Telegram-канале.

По их данным, пылает крыша завода.

"На месте уже работают пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Информации о причинах пожара пока нет.

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Автор: УНИАН