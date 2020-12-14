Загорелась крыша завода / фото "Киев Оперативный"
В столице горит Киевский витаминный завод, что находится на улице Копыловская, 38 в Подольском районе.
Об этом сообщает Киев Оперативный в своем Telegram-канале.
По их данным, пылает крыша завода.
"На месте уже работают пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
Информации о причинах пожара пока нет.
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