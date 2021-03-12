Пожар произошел на кровле трехэтажного дома престарелых "Серебряный век".

В пятницу, 12 марта, Киеве в 5 часов 51 минуту загорелся дом престарелых.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар возник в Подольском районе по улице Лесозащитная, 11 Б, на кровле трехэтажного дома (размер 15 на 10 метров) для пожилых людей «Серебряный век».

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В 6 часов 55 минут пожар локализован на площади 100 квадратных метров.

На объекте находились 65 человек пожилого возраста. Жертв и пострадавших нет. Спасателями и обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуированы на первый этаж 80 человек (из них 65 человек пожилого возраста и 15 человек персонала).

К тушению привлечены 35 человек и 8 единиц техники.

Пожар в доме престарелых в Харькове

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек.

По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

По делу о расследовании причин пожара в доме престарелых задержаны четыре человека. Это владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор здания и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, и администратор.

В связи с пожаром в области началась проверка учреждений, оказывающих социальные услуги.

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Автор: Денис Прядко