В Харькове при пожаре в детской поликлинике эвакуировали 70 человек

Пожар возник в кабинете офтальмолога.

В Харькове сегодня во время пожара в детской поликлинике эвакуировали 70 человек.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре на проспекте Московском, 153, где расположена детская поликлиника №12, поступила на номер «101» в 13:08.

«По прибытию на место вызова выяснилось, что на втором этаже двухэтажного здания идет сильный дым из кабинета офтальмолога. В кабинете горела пластиковая отделка стен на площади 6 кв. м», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПожар в "Токио Стар": завершено расследование в отношении двух сотрудников и совладельца отеля

По сведениям ГСЧС, из-за сильного задымления коридоров корпуса спасатели эвакуировали из больницы 70 человек, из которых 50 человек - медицинские работники и 20 - посетители поликлиники, среди которых было 6 детей.

Пожар был локализован в 13:23, а ликвидирован в 13:48.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram