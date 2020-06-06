В Запорожье горела обувная фабрика "Мида" (фото)

Возгорание на площади 400 кв. м спасатели тушили более двух часов. Жертв и пострадавших нет.

В Запорожье произошел пожар на обувной фабрике «Мида».

Читайте такжеВ Днепре дотла сгорел трамвай (фото)Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании в производственном цехе на четвертом этаже фабрики по адресу ул. Восточная, 1, поступил в 15:42.

«В 17:50 пожар ликвидирован на площади 400 кв. м. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

К тушению было привлечено 40 человек и 12 единиц техники ГСЧС.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одессе горел приют для животных.

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