Полицейские задержали 48-летнего местного жителя.

В Черкассах мужчина обстрелял людей, с которыми у него возник конфликт. Он пытался убежать, но его задержали.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черкасской области.

По предварительным данным, около 15:00 между тремя мужчинами на улице Дахновской возник конфликт. Один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

Двое мужчин госпитализированы в Третью городскую больницу с телесными повреждениями спины и головы. Сам правонарушитель сбежал в лес, но позже его нашли. Им оказался 48-летний местный житель.

Читайте такжеК нападению на украинских пограничников причастны работники СБУМужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте происшествия изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас, при процессуальном руководстве прокуратуры города Черкассы, решается вопрос о вручении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская