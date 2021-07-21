Супруги готовился к разводу, но муж передумал разводиться, и во время ссоры утопил жену в бассейне.

В Кривом Роге 51-летний мужчина утопил свою 50-летнюю жену в домашнем бассейне, а затем убил себя ножом.

Инцидент произошел на территории дома по адресу переулок Алексеева, 33, рассказал подробности убийства криминальный блогер Алексей Таймурзин в своем Telegram-канале.

По его информации, супруги готовился к разводу, но муж передумал разводиться, и во время ссоры утопил жену в бассейне. Также он опустил на воду букеты цветов и икону.

После этого мужчина якобы совершил самоубийство, нанеся себе два ножевых удара в область сердца.

Читайте также"Он издевался": соседи рассказали жуткие подробности о мужчине, зарубившем жену и дочь в Луцке

Как пишет "Наше місто" со ссылкой на источники, оба погибших были безработные, вместе не жили и находились на стадии развода. По словам соседей, до развода муж часто бил жену. Также издание отмечает, что мужчина якобы имел психические расстройства и неоднократно угрожал убить жену.

Во время осмотра тел правоохранители обнаружили, что женщина умерла от механической асфиксии водой, но признаков насильственной смерти, как пишет "Наше місто" обнаружено не было.

Напомним, их тела в бассейне нашел отец погибшей еще 19 июля. Трупы направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий