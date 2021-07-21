В столичном международном аэропорту "Киев" задержали мужчину, набросившегося с ножом на сотрудника полиции за замечание.

Об этом сообщили в киевском управлении Нацполиции.

Инцидент произошел около 5 часов вечера 20 июля. Узнав, что нарушитель курит в зале ожидания, сотрудник полка полиции особого назначения № 2, находясь при исполнении служебных обязанностей, сделал ему замечание.

В ответ на это задержанный начал размахивать перед стражем правопорядка ножом.

Полицейский собственноручно усмирил буяна и передал его прибывшим следователям. Им оказался житель столицы 1977 года рождения, уже попадавший в поле зрения полиции за административные правонарушения и незаконный оборот наркотиков.

Сейчас ему грозит до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы за посягательство на жизнь сотрудника полиции (ст. 348 УК).

Начато досудебное расследование, сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

Напомним, что в июне в селе Маринин в Ривненской области мужчина напал на правоохранителя и проколол его вилами.

А в начале года в Киеве мужчина сломал запястье патрульному полицейскому, который приехал на вызов о домашнем насилии.