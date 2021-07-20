Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Кривом Роге мужчина нашел в бассейне тела своей дочери и её бывшего мужа. У мужчины на теле имелись ножевые ранения.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сообщается, что тела нашли ещё 19 июля. Отец умершей обнаружил их в бассейне.

Известно, что погибшие ранее состояли в браке. У мужчины в районе грудной клетки есть ножевые ранения.

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Все обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

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Автор: Людмила Жерновская