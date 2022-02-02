По словам ребенка, мама работает в столице, но не появлялась дома четыре дня, поэтому он сам отправился в путь.

8-летний мальчик ушел из дома в Гостомеле Киевской области и пешком пошел в сторону столицы в поисках мамы, которую не видел четыре дня.

Об этом рассказал заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

По его словам, под вечер ребенок успел пройти по заснеженной обочине около четырех километров, прежде чем его заметили правоохранители, патрулировавшие с противоположной стороны отрезок дороги на автомобиле "Фантом". С помощью спецсигналов патрульные развернулись и подъехали к мальчику.

"Одинокий, замерзший, без шапки, но такой уверенный в своей миссии... 8-летний мальчик шел на поиски мамы, которая, по его словам, четыре дня не появляется дома. Отец в это время тоже был на работе. Дома остались старшая сестра и младший брат. А малый решил самостоятельно разыскать свою маму, поскольку знает, где она работает в Киеве. Он сам прошел около четырех километров в направлении столицы. Патрульные взяли замерзшего малого на борт, предложили еду, но он отказался", - написал Белошицкий.

Читайте такжеПод Киевом 8-летний мальчик ушел из дома, получив две двойки в школеПолицейские привезли ребенка на киевский завод, где работает мама, однако найти ее было непросто: оказалось, что женщины нет на месте. Тогда патрульные разыскали ее коллегу, которая дала контакты отца, позвонили отцу и сообщили о происшествии. Вскоре родители приехали к правоохранителям и встретились с мальчиком.

"Хорошо все, что хорошо кончается. Спасибо за службу, оперативные и слаженные действия патрульным Николаю Колоде и Олегу Вовнянку. Однако дальше эту ситуацию возьмут на контроль офицеры ювенальной превенции и школьные офицеры полиции. Потому что так не должно быть... хорошо, что фантом был рядом", - подытожил Белошицкий.

Как сообщал УНИАН, с 25 января на патрулирование украинских дорог заступили полицейские "Фантомы" - автомобили без опознавательных знаков, следящие за соблюдением правил дорожного движения и передающие патрульным информацию о машинах, водители которых нарушают ПДД.

В Киеве за день работы "Фантомов" было выписано 990 админпостановлений о превышении скорости.

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