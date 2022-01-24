Такие патрули будут следить за соблюдением скоростного режима на дорогах Украины.

Завтра, 25 января, на патрулирование украинских дорог заступают полицейские "фантомы" - полицейские автомобили без опознавательных знаков, которые будут следить за соблюдением правил дорожного движения, и передавать патрульным информацию об автомобилях, водители которых нарушают ПДД.

Как сообщили в пресс-службе МВД, эти авто оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, которые предоставляют возможность проводить измерения скорости, как во время движения самого фантома, так и когда фантом стоит в определенном месте. После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных.

"Не секрет, что сейчас это автомобиль Skoda Kodiaq без опознавательных знаков полиции. Понятно, что в дальнейшем марки и модели авто не будем называть открыто, потому что это противоречит концепции использования таких комплексов", - рассказал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Спецавтомобиль сертифицирован по модулям "В" и "F" и нормирован со всеми требованиям ДСТУ-8809:2018 национального стандарта Украины и способен к фиксации нарушений ПДД.

После фиксации и проверки в базе данных метаданные с информацией отправляются к системе автоматической фиксации, которая соответствующие метаданные автоматически обрабатывает и формирует постановления об административных правонарушениях. К ответственности, в таком случае привлекается собственник авто или надлежащий пользователь.

Почти все правонарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

Не в автоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет осуществляться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми оснащен автомобиль. Они обладают способностью фиксировать нарушения ПДД, происходящие впереди и позади служебного авто.

Как правило, это будет происходить довольно редко и будет касаться лишь самых дерзких и опасных для участников дорожного движения нарушений ПДД, которые будут замечать инспекторы во время патрулирования Фантома. Например, проезд на красный свет или пересечение двойной сплошной, где это действительно могло привести к сверхсерьезным последствиям.

Цель внедрения этой полицейской новации не увеличение штрафов, а превенция, подчеркнули в МВД.

По состоянию на сегодня в Украине четыре спецавтомобиля-"фантомы" готовы к патрулированию. В этом году запланирована закупка 30 таких спецавтомобилей, а в 2023 году — 110.

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