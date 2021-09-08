Родители сообщили правоохранителям о пропаже сына лишь через 5 часов.

В Фастове (Киевская область) разыскали 8-летнего Егора, который, получив плохие оценки в школе, ушел из дома.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава полиции Киевской области Алексей Небытов.

Мальчик пропал вчера в 12:00. Телефон при себе он не имел, а родители сообщили о пропаже сына лишь через 5 часов.

"Мы сразу подняли на поиски школьника весь личный состав полиции района, и уже через несколько часов нашли Егора и вернули сына родителям", - рассказал Небытов.

Полиция провела воспитательную работу со школьником и призвала родителей и учителей быть внимательными к проблемам детей и избегать ситуаций, когда они вынуждены бежать или искать выход из сложных ситуаций наедине.

Розыск детей - в Запорожской области ищут 11-летнего Максима Самофалова

В поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района Запорожской области пропал местный житель - 11 летний Максим Самофалов. Мальчик ушел из дома днем 29 августа и так и не вернулся. У ребенка не было с собой мобильного телефона.

По сведениям правоохранителей, к поискам ребенка привлекли кинологов и нацгвардейцев.

Мальчик родился 23 июля 2010 года, он учился в 5 классе школы-интерната, расположенной в селе Терпенье Мелитопольского района.

Автор: Денис Прядко