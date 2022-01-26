В этом году планируется закупить еще 30 автомобилей "Фантом", а в 2023-м - еще 50.

В Киеве за день работы патрульных машин "Фантомов" было выписано 990 админпостановлений о превышении скорости.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей Facebook- странице.

Он напомнил, что со вчерашнего дня патрульные "Фантомы" начали фиксировать нарушения скоростного режима с моментальной передачей информации о нарушителях в Центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении.

"За первый день работы 4 автомобилей "Фантом" было выписано 990 админпостановлений о превышении скорости. В отличие от стационарных камер автофиксации превышений скорости, установленных в месяцах повышенной концентрации ДТП и общеизвестных, задача "Фантомов" - внезапно фиксировать превышение скорости водителями", - отметил Геращенко.

Он добавил, что в 2022 году планируется закупить еще 30 автомобилей "Фантом", а в 2023 еще 50, чего будет достаточно для создания условий для внезапного контроля скорости в потоке вместе с использованием полуавтоматических камер Truecam.

"В дополнение к стационарным камерам контроля скорости и "Фантомам" сейчас разрабатывается законопроект об измерении средней скорости транспортного средства на определенных отрезках автомагистралей. Таким образом водитель будет знать, что нельзя превышать скоростной режим на этом отрезке и подвергать опасности себя и других участников движения", - подчеркнул Геращенко.

Как сообщал УНИАН, с 25 января на патрулирование украинских дорог заступили полицейские "Фантомы" - автомобили без опознавательных знаков, которые будут следить за соблюдением правил дорожного движения и передавать патрульным информацию о водителях, нарушающих ПДД.

Читайте такжеМинистр показал дизайн нового Львовского СИЗО: "Душа просит яркого" (фото)"Фантомные патрули" фиксируют нарушения скоростного режима, проезд на красный свет или пересечение двойной сплошной и ряд других правонарушений.

Сейчас это автомобили Skoda Kodiaq без опознавательных знаков полиции. В дальнейшем марки и модели авто не будут называть открыто, потому что это противоречит концепции использования таких комплексов.

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