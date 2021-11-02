Оккупанты уже нашли злоумышленника, узнали журналисты.

В захваченном Российской Федерацией Крыму в Ленинском районе злоумышленник осквернил церковь – написал слово "Сатана" с ошибкой (получилось "Сатата") и нарисовал половой орган.

Церковь осквернил пьяный 29-летний мужчина по имени Петр, его разыскали по отпечаткам обуви и вызвали в так называемую "полицию", говорится в Telegram-канале "Mash на волне".

По его данным, злоумышленник до осквернения храма отдыхал недалеко от него вместе с братом, они пили алкоголь и курили "травку".

Читайте такжеВ Крыму продавщица с ножом напала на пособников оккупантов: грозит пожизненное"…один отправился заглушать зов природы прям там же. За этим занятием пришла мысль: отломать пару блоков ракушника от подвала здания и проникнуть внутрь. Когда Петр оказался в храме, его окончательно развезло: осознал себя антихристом. Раздобыл в кадиле кусок угля и принялся "творить"…", – отмечается на канале.

Против мужчины оккупанты возбудили "дело" по ст. 214 Уголовного кодекса РФ ("Вандализм").

Злоумышленника "суд" отправил под домашний арест.

В начале сентября стало известно, что в Крыму на территории Севастополя дети в часовне Архангела Михаила поставили свечи, а потом пытались вытащить деньги из урны для пожертвований. Действия несовершеннолетних засняли камеры видеонаблюдения.

Напомним, РФ захватила Крым в 2014 году. Ряд западных стран не признали полуостров "российским" и наказали Россию за агрессию против Украины – ввели санкции.

Автор: Екатерина Присяжнюк