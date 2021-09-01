Дети решились на преступление в Севастополе и попали в объектив камеры видеонаблюдения.

В захваченном Российской Федерацией Крыму дети в часовне поставили свечи, а потом пытались вытащить деньги из урны для пожертвований.

Дети пытались украсть пожертвования в часовне Архангела Михаила в Севастополе и попали на камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал "Mash на волне".

На видео видно, как злоумышленники подошли к урне для пожертвований и пытались достать из нее деньги. Дети даже пробовали перевернуть урну. Потом злоумышленники скрылись.

Инцидент по-разному прокомментировали в сети.

"Ну, тут очевидно – расстрел", – считает IluhaTW. "А зачем в храме бога камеры, он же и так все видит?", – поставил вопрос Mood Good. "Далеко детки пойдут!" – полагает Iurii Pavelyev.

Часовня Архангела Михаила была построена в 2008 году на мысе Херсонес на 35-й береговой батарее – это одно из самых мощных фортификационных сооружений Севастополя. Батарея являет "последним форпостом" обороны Севастополя в 1941–1942 годах от нацистов, пишет Википедия.

Напомним, РФ незаконно аннексировала украинский Крым в 2014 году. Украина и ряд западных стран, в частности, государства-члены Евросоюза и США не признали аннексию полуострова и ввели против России санкции.

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Автор: Екатерина Присяжнюк