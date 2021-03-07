Сейчас следователи отрабатывают все версии содеянного.

Убитой прошлой ночью на проспекте Бажана в Киеве женщиной оказалась полицейская, подозреваемую в ее убийстве задержали.

Читайте такжеНа левом берегу Киева нашли труп женщиныКак сообщает отдел коммуникации полиции Киева, сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия для установления мотива и деталей совершенного.

"Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев ... удалось установить подозреваемую в убийстве полицейского. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Он также уточнил, что женщины дружили.

В настоящее время следователи отрабатывают все версии произошедшего.

Как сообщал УНИАН, 7 марта около 03:00 в полицию Киева поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на улице Бажана обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту следователи столичного главка открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Антонина Доломанжи