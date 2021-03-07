На теле убитой было найдено более сорока ножевых ранений.

Установлено имя погибшей женщины, тело которой было обнаружено рано утром в Киеве.

Об этом сообщил журналист Виталий Губин на странице в Facebook. Он также опубликовал ее фото.

Читайте такжеВ Запорожье пьяная женщина за рулем протаранила несколько автомобилей и ситилайтов (видео)"Женщина, труп которой в районе 4 утра сегодня обнаружили с более чем сорока ножевыми ранениями неподалеку от входа на станцию метро Вырлыця на проспекте Бажана в Киеве - старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова", - сказано в публикации.

Сообщение о теле женщины поступило правоохранителям сегодня около 3 часов ночи.

У жертвы нашли признаки насильственной смерти.

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Автор: Ольга Броскова