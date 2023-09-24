Полицейские открыли уголовное производство в связи с этим чрезвычайным случаем жестокости в отношении животных.

Полиция Киева уточнила, сколько котов сгорели заживо во время пожара на Котобазе, который случился на метро Теремки вечером 23 сентября.

Напомним, что возгорание огня произошло в кошачьем приюте в Голосеевском районе столицы по адресу Заболотного, 76а. Сообщалось, что кто-то умышленно взорвал приют, в котором на момент инцидента находилось около 60 котов. Как оказалось, в огне сгорели 7 животных. Другие, к счастью, спасены, уточнили в полиции Киеве.

"Предварительно установлено, что в приюте находилось около 60 кошек, 7 из которых погибли в результате пожара, остальные с ожогами доставлены в ветеринарную клинику", - говорится в сообщении.

Сейчас следственные действия по этому случаю продолжаются, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия.

Решается вопрос о внесении инцидента в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 УК Украины "Жестокое обращение с животными".

Также утром владелица Котобазы Наталья Петрушенкова заявила, что спасти удалось немногих. Она написала в Facebook: "Из семи маленьких хвостиков, доставленных в ветклинику ЗООлюкс, выжил лишь один".

Владелице Котобазы приходили письма с угрозами

Напомним, вечером 23 сентября в Киеве случился пожар на Котобазе. Приютом для котов занималась Наталья Петрушенкова. По словам женщины, до инцидента ей приходили угрозы от неизвестных адресантов. Также очевидцы происшествия говорят, что в первые секунды взрывов слышали мужской голос. Как указала местная жительница Екатерина, вероятно, это был умышленный поджог. Ранее в Украине произошел еще один жестокий случай обращения с котами: на Закарпатье подростки били котенка молотком и сняли мучения животного на видео. Это увидели в соцсети правоохранители.

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