Тело женщины нашли на обочине ночью.

В Ривненской области в ночь на 6 августа посреди дороги нашли тело 64-летней женщины, которая погибла в результате ДТП.

Погибшая 5 августа около 21:30 вышла от подруги домой, однако туда так и не попала. Тело женщины нашли на обочине. Полиция сразу установила, что ее сбили машиной и оставили умирать.

"В результате комплекса проведенных розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителям удалось разыскать транспортное средство и водителя. Им оказался сотрудник одного из отделений полиции, который находился вне службы и передвигался на частном автомобиле", - сообщили в полиции.

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О трагическом инциденте правоохранители сообщили в ГБР.

ДТП с правоохранителями

25 июня, вблизи поселка Новгородка Кировоградской области произошло ДТП. За рулем был полицейский одного из территориальных подразделений в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии погибли трое 17 - летних девушек: две - на месте происшествия, еще одна девушка скончалась в карете скорой помощи.

В Яворове Львовской области нетрезвая водитель сбила полицейскую на тротуаре. 25-летняя госслужащая попала в больницу.

25 июля на Берестейском проспекте в столице водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на военнослужащих Национальной гвардии, которые несли службу на блокпосту.

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