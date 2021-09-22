Перед тем как поехать в больницу, он указал следователям откуда производились выстрелы.

Водителя первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Только что прооперирован водитель. Его жизни ничего не угрожает. Хочу отметить, что еще перед тем как поехать в больницу, он указал следователям на место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы, что дало возможность следователю оперативно осуществлять осмотр места происшествия и проводить необходимые следственные действия", - отметил министр.

Покушение на Шефира: что известно

Читайте такжеБыло жутковато: Шефир рассказал подробности покушения на него (видео)Как сообщал УНИАН, в среду, 22 сентября, утром в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В результате обстрела его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице "Феофания".

Сам Шефир не пострадал.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.

Советник главы офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение, заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

На снимках с места происшествия видно, что правоохранители насчитали минимум 17 входных пулевых отверстий. Следы от выстрелов находятся на левой стороне автомобиля, что означает, что стреляли, вероятно, через полосу встречного транспорта.

Автор: Наталья Хаджи