Как один из вариантов Арахамия предположил, что за покушением может крыться российский след.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира это "мог быть привет" от контрабандистов.

Об этом нардеп сказал в кулуарах Рады, комментируя нападение на Шефира.

Кроме этого, Арахамия предположил, что за покушением может крыться российский след, или последствия борьбы с влиянием финансово-промышленных груп.

Читайте такжеПоявились фото обстрелянного авто помощника Зеленского Шефира

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10:00 утра возле села Лесники Киево-Святошинском районе неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате был ранен водитель. Сейчас водитель находится в тяжелом состоянии.

СамШефир в результате инцидента не пострадал. На место событий уже прибыла генпрокурорка Ирина Венедиктова, а также объявлена спецоперация "Сирена", злоумышленник разыскивают.

Автор: Ирина Погорелая